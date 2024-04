Raser bretterten durchs Burgenland – angezeigt!

Veröffentlicht am 8. April 2024, 12:15 / ©LPD Kärnten

Am Samstag, den 6. April 2024 lenkten zwei Raser ihre Fahrzeuge auf der B50 im Bezirk Oberwart mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Gegen 12.50 Uhr wurden die zwei Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Oberwart von Beamten der Autobahnpolizei Oberwart auf der B50 im Gemeindegebiet von Allhau (Bezirk Oberwart) in Fahrtrichtung A2, mit einer Fahrgeschwindigkeit von 178 km/h sowie 164 km/h (nach Abzug der Eich- und Messtoleranz), anstatt den erlaubten 100 km/h, mittels Radarmessgerät gemessen. Die erforderlichen Anzeigen wurden an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erstattet.