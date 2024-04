Heißt es jetzt in Österreich endlich Grippewelle adé?

In ganz Europa

Veröffentlicht am 8. April 2024

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat kürzlich die neuesten Daten veröffentlicht, die diese Entwicklung bestätigen. In der Kalenderwoche 14 wurden in Österreich insgesamt 528 Fälle von echter Grippe registriert. Im Vergleich dazu gab es 772 COVID-Fälle und 42.722 Fälle von grippalen Infekten. Dies markiert einen deutlichen Rückgang im Vergleich zur Vorwoche (KW 13), in der 829 Fälle von echter Grippe, 906 COVID-Fälle und 48.004 Fälle von grippalen Infekten verzeichnet wurden.

Stetiger Rückgang verzeichnet

Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, kommentiert die aktuellen Zahlen: „In ganz Europa und auch in Österreich zeichnet sich ein Ende der Grippewelle ab. Wir beobachten einen stetigen Rückgang der Grippeerkrankungen sowie auch der COVID-Erkrankungen.“