Einmaliges Projekt – steirische Popstars vereinen sich für „Solidarität“

Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler, Max Bieder (Tonladen, Alle Achtung), Christian Taucher (Caritas Steiermark) und Klaus Herunter (Komponist, Produzent) bei der Aufnahme des Songs im Tonladen-Studio in Thal bei Graz

Veröffentlicht am 8. April 2024, 12:21 / ©Caritas

Mehrere Popkünstler aus der Steiermark haben sich in einem einmaligen Zusammenschluss vereint, um anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Caritas Steiermark einen Pop-Song aufzunehmen. Unter dem Titel „Solidarität“ präsentieren sie als „Team Nächstenliebe“ ein Lied, das ein starkes Zeichen der Hilfsbereitschaft und des gemeinschaftlichen Engagements setzen soll. Die Idee zu „Solidarität“ entstand aus der kreativen Zusammenarbeit verschiedener steirischer Popmusiker unterschiedlicher Stilrichtungen, die ihre Talente und Zeit zur Verfügung stellten, um die Arbeit der Caritas Steiermark zu unterstützen und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Der Text stammt von Christian Taucher (alter,ego!), einem Liedermacher, der selbst bei der Caritas Steiermark tätig ist, während Klaus Herunter als Komponist für Melodie, Arrangement und Produktion verantwortlich zeichnet.

„Ein hörbares Zeichen für eine bessere Welt“

Die Aufnahmen fanden im Tonstudio von Max Bieder in Thal/Graz statt, der seine Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellte. Nora Tödtling-Musenbichler, Direktorin der Caritas Steiermark, lobte die Großzügigkeit und das Engagement der beteiligten Künstler und betonte die Bedeutung von „Solidarität“ als hörbares Zeichen für eine bessere Welt. Das „Team Nächstenliebe“ setzt sich aus einer Vielzahl von Musikern zusammen, darunter bekannte Namen wie Max Bieder (Alle Achtung), Christian Stani (Alle Achtung), Uwe Hölzl, Horst Klimmstein, Norbert Wally (The Base), Michi Fritz, Hartmut Pollhammer (Solarkreis) und viele weitere.

Zum Downbload bereit

Das Lied „Solidarität“ ist auf der Website der Caritas Steiermark sowie auf gängigen Musikplattformen verfügbar. Alle Einnahmen aus Verkauf und Streaming fließen in Projekte der Caritas Steiermark, um Menschen in Not zu unterstützen. Das Cover-Bild wurde von Tom Lohner gestaltet, einem Grazer Künstler, der anlässlich des Jubiläums der Caritas Steiermark das Bild „In jedem von uns steckt ein Engel“ schuf.