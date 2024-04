Lendplatz: Das neue Bermuda-Dreieck von Graz 

Hier findet man eine lebhafte Partykulisse mit einer Vielzahl von Lokalen, die sich aneinanderreihen und mit einer unglaublichen Anzahl an Menschen, die die heitere Atmosphäre genießen. Die Stimmung am Lendplatz ist einzigartig und sprüht vor Leben und Dynamik. Das Besondere am Lendplatz (im Bereich des Bauernmarktes) ist die offene Fläche, die es erlaubt, die Sonnenstrahlen länger zu genießen. Die Vielfalt an Menschen und Aktivitäten macht den Lendplatz zu einem pulsierenden Zentrum der Stadt.

