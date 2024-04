„Schüsse ertönten“: Cobra-Großeinsatz in Vorarlberg

Veröffentlicht am 8. April 2024, 13:53 / ©BMI/ Gregor Wenda

Gegen 21.30 Uhr langten mehrere Anrufe über Schussabgaben in Bregenz bei der Landesleitzentrale Bregenz ein. Beim Einsatzort konnten vier Jugendliche im Alter von 15-20 Jahren sowie vier Hülsen einer Schreckschusswaffe wahrgenommen werden. Den Jugendlichen zufolge gerieten diese mit zwei unbekannten Männern und einer unbekannten Frau in einen Streit. Der Streit endete in einem Gerangel, wobei niemand verletzt wurde.

Bundespolizei, Sicherheitswache und Cobra

Nachdem sich die Gruppen trennten, nahmen die Jugendlichen Schüsse aus der Richtung der drei unbekannten Personen wahr. Aus Sicht der vier Jugendlichen wurden die Schüsse nicht mit der Absicht eine andere Person zu verletzen abgegeben. Durch diese konnte auch eine potentielle Drohung mittels den abgegeben Schüssen ausgeschlossen werden. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Die Fahndung nach den drei unbekannten Personen verlief negativ. Am Einsatz beteiligte waren sieben Streifen der Bundespolizei, eine Streife der Sicherheitswache Bregenz und das Einsatzkommando Cobra.