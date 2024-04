Tragisch: Radfahrer verstirbt einen Monat nach Unfall

Ein 74-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Voitsberg befand sich gegen 17 Uhr des 7. Februar 2024 in einem Kreisverkehr in der Grazer Vorstadt und beabsichtigte in Richtung Fabrikstraße zu fahren. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Auto von Krems kommend vor dem Radfahrer in den Kreisverkehr ein. Dabei touchierte der 74-Jährige das Auto der 59-Jährigen und kam zu Sturz. Er musste daraufhin mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Graz transportiert werden. Nach einer ambulanten Behandlung wurde der Mann jedoch in häusliche Pflege entlassen. In der Nacht zum 9. Februar 2024 kam es bei dem 74-Jährigen zu gesundheitlichen Komplikationen. Der Mann musste noch in derselben Nacht notoperiert und in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Circa einen Monat später erlag er seinen Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen werden nun von der Polizeiinspektion Voitsberg geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2024 um 14:24 Uhr aktualisiert