Jede Hilfe kam zu spät: Teenager (19) stürzt 50 Meter in Schlucht

Am 5. April 2024, gegen 22.50 Uhr lief ein 19-jähriger Niederländer in Mayrhofen nach einer privaten Feier in der Zemmschlucht bei völliger Dunkelheit entlang der Zillertal Bundesstraße und stürzte dann aus bisher unbekannter Ursache von der Zemmbachbrücke in die darunterliegende Schlucht. Andere Teilnehmer der Feier verständigten die Polizei. Der 19-Jährige wurde nach einer kurzen Suche von Beamten der PI Mayrhofen leblos in der ca. 50 Meter tiefen Schlucht entdeckt. Die Leiche des Mannes wurde von Bergrettung, Wasserrettung und Feuerwehr geborgen. Eine Obduktion ergab keine Indizien in Richtung Fremdverschulden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2024 um 14:32 Uhr aktualisiert