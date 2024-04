Nachbar verstarb nach Covid: Ist Kärntnerin schuld an seinem Tod?

Veröffentlicht am 8. April 2024, 15:32 / ©Montage: Pixabay/ 5 Minuten

Der Corona-Prozess ging damals im Frühjahr 2023 über die Bühne. Im Juli desselben Jahres wurde die Kärntnerin schließlich vom Landesgericht Klagenfurt für schuldig gesprochen.

Prozess wird neu aufgerollt

Dieses Urteil wurde allerdings von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt „hinsichtlich der freisprechenden Fakten“ bekämpft, wie es im Verhandlungsspiegel heißt und weiter: „Das

Oberlandesgericht Graz hat in diesen Punkten der Berufung Folge gegeben, den

Sprachaufruf aufgehoben und an das Erstgericht zur neuerlichen Entscheidung zurück

verwiesen.“ Genau jenes neues Urteil soll nun am Mittwoch, dem 10. April, neu verhandelt werden. Den Vorsitz übernimmt Richterin Sabine Götz.

Tödliche Ansteckung

Der Kärntnerin wird laut Verhandlungsspiegel vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten und grobfahrlässige Tötung vorgeworfen. Sie soll, obwohl sie eine nachgewiesene Corona-Infektion hatte, im Dezember 2021 Kontakt mit ihrem Nachbar gehabt haben. Eine FFP2-Maske trug sie dabei nicht. Für ihren Nachbarn hatte die Ansteckung tödliche Folgen. Die Covid-19-Infektion führte bei ihm zu einer Lungenentzündung. Am 21. Jänner 2022 verstarb der Mann schließlich an akutem Lungenversagen (ARDS).