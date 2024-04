Straße zu eng: Biker (45) krachte mit voller Wucht gegen Haus

Eng war der Straßenabschnitt vor allem deshalb, weil der geringe Abstand zwischen einem Zaun und einer Hauskante nur ein einspuriges Befahren möglich machte. Erst passierte der 70-jährige Autofahrer, aus Spittal an der Drau, am heutigen Montag, dem 8. April, gegen 12.20 Uhr, jenes Straßenstück auf einer Gemeindestraße in Seeboden. In diesem Moment kam ihm ein 45-jähriger Biker, ebenfalls aus Spittal an der Drau, entgegen.

Im Rückspiegel beobachtet

Im Rückspiegel konnte der 70-Jährige noch beobachten, wie der Motorradfahrer nicht mehr ausweichen konnte und frontal gegen die Hauskante fuhr. Der 45-Jährige stürzte und blieb mit schweren Verletzungen liegen. „Es kam zu keinem Kontakt mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer“, fügt die Polizei hinzu. Sofort hielt der Autolenker, alarmierte gemeinsam mit anderen Verkehrsteilnehmern die Rettung und leistete Erste Hilfe. Der 45-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.