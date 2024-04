Cobra im Einsatz: Drogenfund bei Hausdurchsuchung

Am heutigen Montag, dem 8. April, in den Morgenstunden wurde von der Suchtgiftgruppe des BPK St.Veit/Glan mit Unterstützung der EKO Cobra Süd und dem Landeskriminalamt in einer Wohnung in Althofen eine gerichtlich bewilligte und von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordnete Hausdurchsuchung durchgeführt.

Bargeld und Cannabis gefunden

Beim 42-jährigen Beschuldigten konnten eine geringe Menge Cannabiskraut, Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro und weitere szenentypische Gegenstände, welche dem Suchtmittelgesetz unterliegen, aufgefunden und sichergestellt werden.

Drogen-Verkauf teilweise gestanden

Bei der Einvernahme zeigte sich der 42-Jährige teilweise geständig, Suchtmittel verkauft zu haben. Weitere zehn namentlich bekannte Suchtgiftabnehmer konnten ausgeforscht werden. Die Ermittlungen werden fortgeführt. Nach Abschluss dieser wird der 42-Jährige angezeigt.