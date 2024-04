Millionen-Beute: Französischer Betrüger (22) geschnappt

Veröffentlicht am 8. April 2024, 17:54 / ©Montage: Canva Pro

Bei einer Routinekontrolle der Polizeiinspektion Tumeltsham FGP am 4. April 2024 entdeckten Beamte auf der A8 in Fahrtrichtung Sattledt einen verdächtigen Wagen mit französischen Kennzeichen. Der Wagen war nicht mehr zugelassen.

Falscher Ausweis wirft Zweifel auf

Die Kontrolle des Fahrzeugs führte zu einer überraschenden Entdeckung. Der 22-jährige Beifahrer konnte sich lediglich mit einem Foto eines französischen Personalausweises auf seinem Smartphone identifizieren. Allerdings zeigte das Foto eine andere Person. Als der Mann keine weiteren Identitätsnachweise vorlegen konnte, wurde er vorläufig festgenommen.

Er soll ein Teil einer internationalen Betrügergruppe sein

Während der Vernehmung verhielt sich der Mann unkooperativ, was die Polizei dazu veranlasste, ihn zur weiteren Untersuchung ins Welser Polizeianhaltezentrum zu bringen. Nach eingehenden Ermittlungen gelang es den Beamten, die wahre Identität des Verdächtigen festzustellen. Die Überprüfung seiner richtigen Identität in der Fahndungsdatenbank förderte eine Festnahmeanordnung wegen schwerer Verbrechen durch die Staatsanwaltschaft Wien zutage. Der Mann wird beschuldigt, Teil einer internationalen Betrügergruppe zu sein, die millionenschwere Beute erlangt hat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Festgenommene in die Justizanstalt Wels überführt.