Immer mehr Geschädigte: Auch diese Konten fielen Bankberater zum Opfer

„Er ist wohl nur in der Maske des Biedermannes aufgetreten, nie hätte ich das geglaubt, was man ihm vorwirft. Ich habe bei ihm Millionen veranlagt und es passte alles, es ist für mich unvorstellbar, dass er ein Betrüger ist, aber es scheint so zu sein, ich bin bitter enttäuscht“, so ein 5 Minuten-Leser.

Nur noch 200.000 Euro blieben

Nach Anwalt Martin Prett meldete sich nun auch noch bei Hans Gradischnig eine 80-jährige Geschädigte. Sie hatte über Jahre bei der Bank 800.000 Euro liegen und nie nachgeschaut. Von 800.000 Euro sind 600.000 weg. „Erst nach einem Bericht in 5 Minuten ersuchte sie ihr Sohn, doch sicherheitshalber nachzusehen, dann waren nur mehr 200.000 drauf“, so Gradischnig.

Bankberater mit besonderem Service

Eine weitere Frau, die ihr gesamtes Erspartes von 180.000 Euro bei dem Wertpapierberater anlegte, prüfte ebenfalls nach dem Bericht von 5 Minuten nach und das Konto war leer geräumt. Viele brachten Bargeld mit und übergaben es dem Wertpapierberater. „Ich brachte auch Bargeld mit, als ich mal eines beheben wollte, brachte er mir die Summe in bar ins Büro. ‚Da brauchen sie sich nicht bei der Kasse anstellen, das ist mein Service‘, sagte er stolz“, schildert die Frau verzweifelt 5 Minuten.

Das wird teuer!

Meistens wurde die Übergabe nur auf einem vom Angestellten ausgefüllten Zettel quittiert. „Es war eine Zettelwirtschaft“, bestätigte auch Anwalt Martin Prett. Er und Gradischnig werden sich im Namen ihrer Mandanten dem Strafverfahren als Beteiligte anschließen. Sollte es sich herausstellen, dass alle Geschäfte sich in den Räumen der Bank abgewickelt haben, könnte es für die Bank sehr teuer werden. Einige Geschäfte könnten sich auch außerhalb des Institutes abgewickelt haben, besonders dann, wenn Schwarzgeld im Spiel war. In einem Fall wechselten sogar 600.000 den Besitzer.

„Ich habe weder Geld, noch einen gültigen Pass“

Für den Verdächtigen gilt natürlich die Unschuldsvermutung. In einem exklusiven Gespräch mit 5 Minuten nur einen Tag vor der Verhaftung gab er sich, wie berichtet, uninformiert. „Ich wurde noch gar nicht befragt und bin mir keiner Schuld bewusst, ich habe weder Geld noch einen gültigen Pass“, so der 53-jährige Wertpapierberater, der vermutlich bis zum Prozess in Untersuchungshaft bleiben wird. Seine Freundin, die bei der Verhaftung in seiner Wohnung war und ebenfalls von der Bank entlassen wurde, wird derzeit noch als Zeugin geführt.