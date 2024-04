Geld gestohlen: Drei Unbekannte verursachen Unruhe an Campingplätzen

In der Nacht

In der Nacht zum 8. April 2024, in der Zeit zwischen ca. 23.55 Uhr und 2 Uhr kam es bei insgesamt zwei Beherbungsbetrieben und drei Campingplätzen in Sölden und Längenfeld zu Einbrüchen bzw. versuchten Einbrüchen. Dabei entwendeten die derzeit noch unbekannten Täter aus einem unversperrten Wohnwagen einen mittleren 3-stelligen Eurobetrag sowie aus dem Rezeptionsbereich eines Beherbungsbetriebes einen niederen 3-stelligen Eurobetrag.

So schauen die Verdächtigen aus:

Die drei Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: zwei Personen jeweils ca. 170 Zentimeter groß, korpulente Statur, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und blauer Jeans bzw. dunkler Hose und dunklen Schuhen. Dritte Person ca. 175-180 Zentimeter groß, korpulente Statur, bekleidet mit schwarzem Poloshirt, rote Jacke mit Kapuze sowie darüber getragene rot-schwarz-karierte Kapuzenjacke mit hellem Innenfutter, blauer Jeanshose und schwarzen Schuhen. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich gemacht haben, werden ersucht sich mit der PI Sölden unter 059133 – 7108 in Verbindung zu setzen.