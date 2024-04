Nach frühesten 30er: Schönau an der Enns zieht mit 30,3 Grad nach

Veröffentlicht am 8. April 2024, 19:38 / ©Montage: Canva Pro/Screenshot GeoSphere Austria

Die GeoSphere Austria berichtet: Gestern wurde in Bruck an der Mur die 30-Grad-Marke erreicht. Das zum ersten Mal nach 90 Jahren. Heute zieht Schönau an der Enns mit 30,3 Grad nach. Morgen wird der Blick auf den Osten gerichtet, wo die nächste Chance besteht, diesen Rekord zu brechen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2024 um 19:41 Uhr aktualisiert