Sechs Tote im Straßenverkehr: Kärntner (89) tödlich verunglückt

In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, ein E-Bike-Lenker und ein Lenker eines Klein-Lkws bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Unfall kam es am Sonntagnachmittag, dem 7. April, in St. Veit an der Glan. Ein 89-jähriger E-Bike-Fahrer wurde von einem Motorrad erfasst – 5 Minuten berichtete. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Pensionisten feststellen. Auch der Motorradfahrer (51) erlitt schwere Verletzungen.

Sechs Verkehrstote

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) berichtete heute wieder über die Verkehrstoten der vergangenen Woche: „Drei der sechs verstorbenen Verkehrsteilnehmer verunglückten am Wochenende. Vier der in der Vorwoche verstorbenen Personen kamen auf Landesstraßen L und zwei auf Landesstraßen B ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer in Kärnten, Niederösterreich und Salzburg beklagt werden.“

Heuer bereits 62 Verkehrstote

Vermutliche Hauptunfallursachen waren laut BMI in jeweils zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und eine Vorrangverletzung und in einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei einem tödlichen Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei Verkehrstote verwendeten keinen Sicherheitsgurt und ein tödlich verunglückter Pkw-Lenker war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Vom 1. Jänner bis 7. April 2024 gab es im österreichischen Straßennetz 62 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 77 und 2022 89.