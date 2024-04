„Die Stimmen sollen aufhören“: Kärntner verkauft „verfluchte Puppe“

Eine Puppe, mit Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haare so „schwarz“ wie Ebenholz verursacht ziemlich viel Verwunderung bei den Usern einer Online-Verkaufsplattform. Ein Klagenfurter bietet diese „verfluchte“ Puppe nämlich aktuell für 20 Euro zum Verkauf an.

Außen süß, innen böse?

Er schreibt in dem Inserat: „Sie sieht zwar harmlos und süß aus, aber das ist nur eine Fassade. Ich will, dass die Stimmen aufhören.“ Allein diese Beschreibung erinnert schon an die ersten Szenen so manchen Horror-Films. Was für einige wie ein schlechter Scherz wirkt, ist – wie aus einem Gespräch hervorging – für den Verkäufer voller Ernst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.04.2024 um 20:02 Uhr aktualisiert