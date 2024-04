Steiermark und Slowakei auf Kurs für vertiefte Zusammenarbeit

Der Botschafter der Slowakischen Republik in Österreich, Jozef Polakovič, setzte heute, am Montag, den 8. April, seinen Besuch in der Steiermark fort, um die bestehenden Partnerschaften zu stärken und neue Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden. Im Rahmen seines Besuchs standen verschiedene Termine auf dem Programm, darunter eine Betriebsbesichtigung des renommierten Transportunternehmens Jerich in Gleisdorf sowie ein Austausch mit dem Vorstandsdirektor der Energie Steiermark.

Vertiefung der Zusammenarbeit mit Slowakei im Fokus

Der Höhepunkt des Besuchs war zweifellos der Antrittsbesuch bei Europalandesrat Werner Amon im Grazer Landhaus. Europalandesrat Amon betonte die Bedeutung persönlicher Kontakte und die Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Slowakei: „Wir wollen mit der Slowakei die Zusammenarbeit vertiefen – die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen, das steirische Transportunternehmen Jerich etwa verfügt über eine Niederlassung in der Slowakei, wird von uns ebenso angestrebt wie der verstärkte Austausch in den Bereichen Forschung, Kultur und Bildung.”

Daher danke ich Botschafter Jozef Polakovič für seinen Besuch und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit. Europalandesrat Werner Amon

Vor dem Treffen mit Landesrat Amon wurde Botschafter Polakovič von Landtagspräsidentin Manuela Khom zu einer Führung durch das Landhaus eingeladen. Gemeinsam mit dem Honorarkonsul für die Slowakei, Fritz Sperl, erkundeten sie die historischen Gemäuer und hinterließen einen Eintrag im Gästebuch des Steiermärkischen Landtages.

Die guten Beziehungen zu unseren Nachbarländern sind vor allem in Hinblick auf die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, im Forschungsbereich sowie des kulturellen Austauschs von wesentlicher Bedeutung. Landtagspräsidentin Manuela Khom