Grazer vermisst: Hast du Christian gesehen?

Christian Stadler wurde der zuletzt am Freitag um 22.30 Uhr in Stübing gesehen. Die Familie der vermissten Person bittet dringend in den Sozialen Medien um Hinweise und Mithilfe. „Wir bitten um Mithilfe bei der Suche unseres Bruders Christian Stadler“, so die Familie auf Facebook. Sichtungen oder Informationen zum Verbleib der Person sollen an die Polizeiinspektion Deutschfeistritz oder über den Notruf 133 (Euronotruf 112) gemeldet werden.

Details zu den Sucheinsätzen

Um 21.15 Uhr wurden die Drohnen des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung sowie der Feuerwehr Stiwoll mobilisiert, um das Suchgebiet abzudecken. Die Einsatzleitung wurde im Feuerwehrhaus Deutschfeistritz eingerichtet, unterstützt vom Abschnittsführungsstab (AFÜST). Das Suchgebiet umfasste die Ortsteile Kleinstübing, Stübinggraben und Deutschfeistritz. Trotz einer intensiven, etwa 6-stündigen Luftsuche blieb die vermisste Person unentdeckt. Die Feuerwehr Deutschfeistritz stellte nicht nur technische Ressourcen zur Verfügung, sondern auch sechs Einsatzkräfte, um den Abschnittsführungsstab zu unterstützen. Es wurden keine weiteren Details zu den laufenden Ermittlungen bekannt gegeben.