Final-Serie bleibt spannend: Wer holt sich den nächsten Punkt?

Nach zwei Auswärtssiegen in den beiden ersten Begegnungen steht es in der Finalserie der win2day ICE Hockey League zwischen dem EC-KAC und dem EC Salzburg 1:1 unentschieden. Das dritte Duell geht am Dienstag, dem 9. April 2024, wieder in Klagenfurt über die Bühne, die Heidi Horten-Arena ist zum 21. Mal in der laufenden Saison ausverkauft.

Gleichstand in Final-Serie

Der EC-KAC konnte sich am Sonntagabend mit einem 5:2-Erfolg in Salzburg den Heimvorteil in der Finalserie zurückholen, die Rotjacken fuhren auch in ihrem sechsten Auswärtsspiel der diesjährigen Playoffs einen Sieg in regulärer Spielzeit ein. Einen 1:1-Serienstand in „Best-of-Seven“-Duellen gab es in der Klubgeschichte der Klagenfurter bislang 24 Mal, in 14 Fällen konnte sich Rot-Weiß am Ende auch durchsetzen. Der Rekordmeister musste jede seiner bislang drei Niederlagen in den laufenden Playoffs auf eigenem Eis hinnehmen, allerdings kassierte der EC-KAC in nur einem seiner sechs Heimspiele mehr als zwei Gegentreffer.

Sablattnig und Hundertpfund fallen weiterhin aus

Bei den Rotjacken hat sich die personelle Ausgangslage nicht verändert, Tobias Sablattnig wird in dieser Saison nicht mehr auf das Eis zurückkehren und Thomas Hundertpfund ist weiterhin angeschlagen. Der Kapitän der Klagenfurter musste am Sonntag erst am letzten Abdruck auf einen Einsatz verzichten, auch für Finalspiel drei ist seine Mitwirkung aufgrund einer hartnäckigen Oberkörperblessur noch nicht gesichert, aber zumindest im Bereich des Möglichen. Eine endgültige Entscheidung wird in dieser Frage erneut erst am Spieltag fallen.