Großeinsatz bei Gesundheitsbetrieb: Mitarbeiter inhalierte Chlor

Am Montagnachmittag, dem 8. April, gegen 15.30 Uhr ereignete sich in einem Bad Radkersburger Gesundheitsbetrieb ein Schadstoffunfall. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr standen daraufhin im Einsatz. Aus unbekannter Ursache wurde flüssiges Chlor freigesetzt und von einem Mitarbeiter in unbekannten Mengen eingeatmet. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, der betroffene Bereich gesperrt und nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rotes Kreuz wurde die Person mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Nachdem der Bereich wieder gefahrlos betreten werden konnte, wurde die Sperrzone aufgehoben. Weitere Personen wurden durch den raschen Einsatz nicht gefährdet, bzw. verletzt.

©LFV STMK/C. Karner ©LFV STMK/C. Karner ©LFV STMK/C. Karner