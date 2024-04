Wetterumschwung im Westen: Kaltfront bringt Regen und Abkühlung

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Dienstag in Österreich wird: Von Vorarlberg bis Oberösterreich ist der Himmel bereits deutlich durch ausgedehnte Wolken, begleitet von Saharastaub, getrübt. In anderen Regionen scheint die Sonne weiterhin. Eine Kaltfront bringt im Westen ab etwa Mittag erste Regenfälle. Die Schneefallgrenze sinkt in Vorarlberg bis zum Abend auf etwa 1000m Seehöhe.

Es wird wieder kälter

Mit der Winddrehung auf West beginnt es allmählich kräftig abzukühlen. Im Osten und Süden bleibt es vorerst warm. Der Wind variiert von schwach bis mäßig, im Westen und Nordwesten wird er am Nachmittag lebhaft bis stark, aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 7 und 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen reichen von 14 bis 28 Grad von West nach Südost. Am Abend sinken die Temperaturen in Vorarlberg teilweise unter 10 Grad.