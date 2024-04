Sonnig und warm: In Kärnten hat es am Dienstag bis zu 27 Grad!

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Dienstag in Kärnten wird: Am Dienstag präsentiert sich das Wetter von seiner sonnigen Seite! Der Tag zeigt sich oft noch sonnig und sehr warm. Es ziehen aber zeitweise einige ausgedehnte Wolkenfelder durch, diese stören aber nur wenig. Zwischendurch zeigt sich immer wieder die Sonne, die durch Saharastaub etwas getrübt bleibt. Der Wind weht teils lebhaft aus Südwest, die Temperaturen steigen am Nachmittag nochmals auf sehr milde 23 bis 27 Grad an.