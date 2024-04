Sonniger Dienstag mit sommerlichen Temperaturen in der Steiermark

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Dienstag in der Steiermark wird: Am kommenden Dienstag bleibt das Wetter bei erneut sommerlichen Temperaturen bis in den Nachmittag hinein überwiegend sonnig. Lediglich vereinzelt werden hohe Schleierwolken den Himmel zieren. Gegen Abend jedoch nähert sich eine Kaltfront im Nordwesten, was zu einer Zunahme der Bewölkung führen wird. Die Höchsttemperaturen liegen weiterhin zwischen 25 und 29 Grad.