Sammeltag: Steirer spendeten für armutsgefährdete Menschen

v.I.n.r.: Sigrid Dunst (BILLA Tagesvertretung), Nadine Heinrich (BILLA Tagesvertretung), Peter Gschiel (BILLA Vertriebsdirektor Steiermark), Franz Passath (Sekretär Lions Club Gleisdorf), Jacqueline Fall (Geschäftsführerin LEBI-Laden Gleisdorf) und Bernd Brombauer (Präsident Lions Club Gleisdorf) bedanken sich herzlich bei den BILLA PLUS Kund:innen in der Steiermark, die am LEO und Lions Sammeltag zugunsten von armutsgefährdeten Menschen gespendet haben.

Auch heuer war der große LEO & Lions Sammeltag in österreichweit 116 BILLA PLUS Märkten ein voller Erfolg. Am Samstag, dem 6. April wurden die Kunden von ehrenamtlichen Teams der LEO und Lions in den teilnehmenden Märkten empfangen, die Produktspenden für armutsgefährdete Personen in Österreich sammelten. Wie jedes Jahr waren vor allem haltbare Grundnahrungsmittel, die nicht gekühlt werden müssen, und Hygieneartikel gefragt.

17 Märkte in der Steiermark

In der Steiermark wurden an diesem Tag 17 BILLA PLUS Märkte unter anderem in Graz, Kapfenberg, Leibnitz, Judenburg, Hartberg, Liezen, Gleisdorf und Mürzzuschlag zur Anlaufstelle für sozialen Zusammenhalt. Die großzügigen Spenden der Kunden wurden von den LEO und Lions Clubs in lokale Hilfseinrichtungen, Heime, Frauenhäuser und Sozialunterkünfte gebracht, wo sie Betroffenen kostenfrei zur Verfügung stehen. Vor zehn Jahren hat die REWE Group gemeinsam mit dem Lions Club den Sammeltag initiiert, der seither fast jährlich umgesetzt wurde.