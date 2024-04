„Sie war eine Bereicherung“: PH Kärnten trauert um Vizedirektorin

„Unsere Vizerektorin Reg.Rätin HS-Prof.in Mag.a Dr.in Elisabeth Windl ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben“, schreibt die PH Kärnten. Windl schloss in ihrem 64. Lebensjahr ihre Augen für immer.

Seit 2022 Vizerektorin

Seit Oktober 2022 war Windl als Vizerektorin für Forschung, Bildungskooperationen und Qualitätsmanagement an der PH Kärnten tätig. „Davor war sie an der PH Niederösterreich in insgesamt zehn Jahren als Vizerektorin für nahezu alle Leistungsbereiche einer Hochschule zuständig, nachdem sie fünf Jahre als Institutsleiterin und zuvor zehn Jahre als Praxisschulleiterin Verantwortung übernommen hatte“, heißt es.

„Sie hat für die weitere Entwicklung maßgebliche Projekte durchgeführt“

Die PH Kärnten weiter: „An der PH Kärnten war Sissi Windl mit ihrer konsequent lösungsorientierten Arbeitsweise, ihrer Lebendigkeit und ihrer herzlichen sowie empathischen Art eine große Bereicherung. Sie hat für die weitere Entwicklung unserer Hochschule maßgebliche Projekte durchgeführt und wird an der PH Kärnten wirksam und in besonderer Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2024 um 07:59 Uhr aktualisiert