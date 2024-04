Frühjahrsputz: Sauberkeitspaket soll Puntigam zum Strahlen bringen

Der Frühling ist in Graz angekommen, bunte Frühlingsblumen sprießen und die ersten Bäume stehen in der Blüte. Dieses alljährliche Naturschauspiel wird in Puntigam jedoch von einigen unschönen Stellen getrübt. Immer wieder entdeckt man Mülltonnen, die als Imbiss für Vögel dienen, die den Inhalt im näheren Umkreis verteilen. Dort, wo keine bis wenige Abfalleimer stehen, finde sich immer öfter „Hinterlassenschaften“ verschiedenster Art. Unästhetische Graffitis und andere Schmierereien „zieren“ Liftanlagen und Wände. Freiheitliche nutzen den Frühlingsbeginn zum Schnüren eines Paketes, das für Sauberkeit im Bezirk Puntigam sorgen soll.

„Frühjahrsputz in Puntigam“

Stadtparteigeschäftsführer und Obmann der FPÖ in Puntigam, Dominik Hausjell, hat sich gemeinsam mit seinem freiheitlichen Team etwas dazu überlegt: „Jetzt ist die beste Zeit für einen Frühjahrsputz und ein paar nachhaltige Maßnahmen, die zur Aufwertung des jüngsten Bezirks in Graz führen. Abfalleimer, bei welchen kein Vogelschutz installiert wurde, müssen damit nachgerüstet werden. Die Kosten dafür sind überschaubar, das Geld aber sinnvoll investiert. Auch unschöne Graffitis von weniger begabten ‚Hobbykünstlern‘ sollten von öffentlichen (Gebäude-)Flächen entfernt werden. Um der Nachhaltigkeit einer kostenintensiven Reinigung gerecht zu werden, sollte man über eine Videoüberwachung betroffener Objekte nachdenken. Für Sprayer gibt es legale Flächen in Graz, bei welchen sie sich austoben dürfen“.

Sauberkeitspaket: Prüfung neuer Standorte für Abfallkübeln samt Hundesackerlspender

Ausstattung einzelner Abfallkübeln mit Vogelschutzvorrichtungen

Prüfung von Standorten für Sperrmüllcontainern

Entfernung von Graffitis und Schmierereien von öffentlichen Flächen

Murradweg-Reinigung am 20. April

Den Grazer Bezirken wurde ein Sauberkeitsbudget in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung gestellt, über dessen Verwendung die Mitglieder des jeweiligen Bezirksrats abstimmen können. „Wir prüfen derzeit auch, ob und wo es derzeit in Puntigam möglich ist, Sperrmüllcontainer für die Bürger aufzustellen. Es soll eine niederschwellige Möglichkeit geschaffen werden, sich von Sperrmüll zu trennen. Dieses Budget sollte auf alle Fälle genutzt werden, denn es verfällt, wenn es nicht aufgebraucht wird“, so Christian Feldhofer, FPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreter Puntigam. „Wir laden auch jeden gerne dazu ein, uns bei unserer diesjährigen Murradweg-Reinigung zu begleiten. Diese findet am 20. April ab 10 Uhr statt. Wir starten bei der Puntigamer Brücke und bewegen uns im Zuge der Reinigung Richtung Süden“, so Dominik Hausjell abschließend.

