Alkolenker liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei – Führerschein weg

Veröffentlicht am 9. April 2024, 08:48 / ©BMI / Egon Weissheimer

Ein 18-jähriger Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr mit seiner nicht zum Straßenverkehr zugelassenen Motocross- Maschine mit seiner Freundin am Sozius sitzend auf der Gallerberger Straße in Richtung Timelkam. Als der Lenker das Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn hinter sich bemerkte, gab er Gas und fuhr – teilweise mit bis zu 90 km/h durch ein Ortsgebiet mit einer 30 km/h Beschränkung – in Richtung Timelkam davon, um sich der Anhaltung zu entziehen.

Polizei konnte ihn stoppen

In einem Kreuzungsbereich in Timelkam konnte der Lenker schlussendlich angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Eine gültige Lenkberechtigung der Klasse A konnte der 18-Jährige nicht vorweisen. Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und der Mopedausweis vorläufig abgenommen.