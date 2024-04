Zeugen gesucht – wer steckt hinter grausamer Tierquälerei?

Der Vorfall, dem eine Spaziergängerin in Erinnerung bleiben wird, so berichtet „heute.at“, ereignete sich bei strahlendem Sonnenschein entlang der Erlauf. Der Frau fiel eine blaue Decke am Wegrand auf, unter der sich die tote Katze in einem Supermarkt-Einkaufskorb befand.

Besitzerin der Katze über Facebook-Gruppe gefunden

Daraufhin dokumentierte sie die Situation mit Fotos des „entsorgten“ Tieres und teilte diese in der Facebook-Gruppe „Leben in Wieselburg“. Dadurch konnte die Besitzerin der Katze ausfindig gemacht werden, die ihr Haustier bereits seit über einer Woche vermisste. Dennoch bleibt die Frage offen, wer die Katze gequält, getötet und anschließend dort entsorgt hat. Die örtliche Polizei wurde über den Fall informiert und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Wieselburg unter der Telefonnummer 0591333157100.