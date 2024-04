Betrüger festgenommen – Weinbauern atmen durch

Die Vorgehensweise war dabei stets die Gleiche. Die Winzer verkauften auf diversen Internetplattformen Weintanks samt Zubehör, die Täter gaukelten Kaufinteresse vor. Bei der Abholung wurden den jeweiligen Opfern ein Screenshot einer vermeintlichen Überweisung vorgezeigt. Im Anschluss wurden die Weintanks verladen und abtransportiert. Die angebliche Geldüberweisung kam jedoch bei keinem der Opfer an.

©LPD NÖ

Täter wurden festgenommen

Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungsmaßnahmen konnten Bedienstete der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Mistelbach insgesamt drei ungarische Staatsbürger im Alter von 29, 40 und 53 Jahren, als Beschuldigte ausforschen.Der 53-Jährige wurde am 13. März 2024 aufgrund eines europäischen Haftbefehls, erlassen durch die Staatsanwaltschaft Korneuburg, von den ungarischen Polizeibehörden festgenommen und am 27. März 2024 nach Österreich ausgeliefert.Der 29-Jährige stellte sich am 19. März 2024 aus Eigenem einer Polizeiinspektion in Burgenland.

Teilweise geständig

Bei den durchgeführten Einvernahmen zeigte sich der 29-jährige Beschuldigte zum Teil geständig, der 53-Jährige zeigte sich nicht geständig. Die beiden Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Der 40-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.