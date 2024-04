Rettung in letzter Minute: Deutscher Urlauber erfolgreich reanimiert

Am 5. April 2024 gegen 14 Uhr fuhr ein deutsches Ehepaar im Schigebiet Zürs in Richtung Trittalp-Talstation. Dort angekommen, brach der 60-jährige Mann plötzlich zusammen und verlor das Bewusstsein. Zwei Ärzte, die zu diesem Zeitpunkt mit den Schiern gerade dort vorbei kamen, begannen umgehend mit den Reanimationsmaßnahmen. Der Liftangestellte alarmierte zeitgleich die Pistenrettung. Dadurch fuhr der Pistenretter, welcher bei der Bergstation Hexenboden stationiert war, umgehend mit einem Defibrillator zum Einsatzort. Dort traf er wenige Minuten später ein.

Rettungskette war erfolgreich

Zeitgleich wurde der Notarzthubschrauber, der sich zu dieser Zeit am Stützpunkt Zürs befand, von der Pistenrettung alarmiert. Aufgrund der geringen Entfernung von nur 1,5 Kilometer befand sich in kürzester Zeit eine weitere Ärztin vor Ort. Der Mann konnte noch vor Ort erfolgreich wiederbelebt werden. Er wurde im Anschluss per Hubschrauber in das LKH Feldkirch eingeliefert. Aufgrund des schnellen Einschreitens der zufällig anwesenden Ärzte, der Pistenrettung, der Crew des Notarzthubschraubers und der bestens funktionierenden Rettungskette hat der Patient diesen Vorfall überlebt.