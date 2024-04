Aus 1. Stock gesprungen – Mann flüchtet vor Polizei

Am Nachmittag des 8. April 2024 erhielt die Polizeiinspektion Wolfurt von der Strafabteilung der Bezirkshauptmannschaft Bregenz (BH) einen Auftrag zur Vollziehung eines dringenden Vorführbefehls. In enger Absprache mit der BH Bregenz und nach erfolgten Erhebungen der Polizei Wolfurt, konnte der 22-jährige Vorzuführende in einer Wohnung in Wolfurt angetroffen werden. Bei der Konfrontation des Mannes ergriff er die Flucht. Der Mann sprang vom 1. Obergeschoß über ein Geländer in das Erdgeschoss und flüchtete folglich zu Fuß.

Flucht zunächst erfolgreich

Die Polizei Wolfurt verlor dabei zunächst den Sichtkontakt zu dem Mann. Aus diesem Grund wurden der Fahndung nach dem 22-Jährigen weitere Streifen der Polizei und die Flugpolizei hinzugezogen. Aufgrund des aufgebauten psychischen Drucks auf den Gesuchten, gab sich der Mann nach kurzer Zeit zu erkennen und konnte wenig später von Streifen der schnellen Reaktionskräfte (schnelle Interventionsgruppe und Bereitschaftseinheit) festgenommen werden. Der Mann wurde in Folge zwangsweise zum Strafantritt in das Polizeianhaltezentrum Bludenz vorgeführt. Am Einsatz waren sechs Streifen und der Polizeihubschrauber der Bundespolizei beteiligt.