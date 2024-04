Sammeltag: Kärntner spendeten für armutsgefährdete Menschen

v.l.n.r.: Sepp Lengger (Lions Vorstandsmitglied), Dieter Krassnitzer (Lions Vorstandsmitglied), Ulli Terkl (Lions Vorstandsmitglied), Melanie Mitterer (BILLA PLUS Marktmanagerin), Edelbert Schmelzer (BILLA Vertriebsleiter), Josef Morak (Lions Vorstandsmitglied) und Tobias Jordan (BILLA Vertriebsmanager) freuen sich über die vielen Sachspenden der BILLA PLUS Kund:innen in Kärnten am LEO und Lions Sammeltag

Kunden konnten gekaufte Lebensmittel und Hygieneprodukte vor Ort zugunsten von armutsgefährdeten Menschen in Österreich spenden. Teams der LEO & Lions Clubs nahmen die Produktspenden in den teilnehmenden Märkten entgegen. Vor allem haltbare Grundnahrungsmittel, die nicht gekühlt werden müssen, und Hygieneartikel waren gefragt.

Spenden für lokale Hilfseinrichtungen

In Kärnten wurden an diesem Tag BILLA PLUS Märkte in Althofen, Spittal an der Drau, Feldkirchen, Wolfsberg sowie zwei in Villach und drei in Klagenfurt zur Anlaufstelle für sozialen Zusammenhalt. Die großzügigen Spenden der Kunden wurden von den LEO und Lions Clubs in lokale Hilfseinrichtungen, Heime, Frauenhäuser und Sozialunterkünfte gebracht, wo sie Betroffenen kostenfrei zur Verfügung stehen. Kurt Aschbacher, BILLA Vertriebsdirektor in Kärnten, drückt seine Dankbarkeit für alle Kunden, Mitarbeiter und Mitglieder des LEO Clubs und Lions Clubs aus.

Lions Club und LEO Club leben soziales Engagement

Der weltweit agierende Lions Club engagiert sich seit mehr als 100 Jahren für die Unterstützung von sozial benachteiligten sowie erkrankten und behinderten Personen, die Förderung von Kindern und Jugendlichen und bietet Hilfe in Katastrophenfällen. In Österreich wurde der erste Lions Club 1952 in Graz gegründet, mittlerweile zählt der Club rund 250 Standorte. Seine eigenständige Jugendorganisation, der LEO Club, hat es sich ebenso zur Aufgabe gemacht, Menschen in Not zu unterstützen. Derzeit zählen die Lions Clubs österreichweit mehr als 8.500 ehrenamtliche Mitglieder, beim LEO Club sind mehr als 360 junge Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren aktiv.