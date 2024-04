Schneewarnung für Tirol: Hier wird es jetzt wieder weiß

Verrückt. Mit diesem einen Wort könnte das Wetter in Österreich derzeit wohl am besten beschrieben werden. Der April macht nämlich auch dieses Jahr, was er will. Nachdem erst kürzlich der 30er so früh wie noch nie geknackt wurde – mehr dazu hier -, wird jetzt in Tirol eine ganze Ladung Neuschnee kommen. Wetterdienste warnen bereits davor.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ ©Screenshot „Unwetterwarnzentrale“

„Ein bisschen absurd ist das ja schon“

Sowohl die „GeoSphere Austria“ als auch die „Unwetterwarnzentrale“ warnen dabei vor den Neuschneemengen im Süden von Tirol. „In der Nacht auf Mittwoch und am Mittwoch selbst schneit es in vielen Regionen ab ca. 800 bis 1.200 Metern, teils sogar stark“, schreibt etwa die „GeoSphere Austria“ auf Facebook. „Ein bisschen absurd ist das ja schon“, meint man auch seitens der „Unwetterwarnzentrale“ über das Wetter aktuell.

Diese Region ist am stärksten betroffen

Das „Rote Kreuz Tirol“ warnt ebenfalls vor der einziehenden Kaltfront, die Starkregen, eine rasche Abkühlung und eben teils Schnee bis auf 700 bis 800 Meter bringt. „Niederschlagsmengen von 40 bis 50 Millimeter werden erwartet, lokal sogar mehr“, erklärt man seitens des Roten Kreuzes. Hauptbetroffen sei dabei vor allem jene Region zwischen dem hinteren Ötztal und dem hinteren Tuxertal.