Zwei Kinder bei Horrorcrash im Pinzgau verletzt

Am Abend des 8. April fuhr eine 33-jährige Saalfeldnerin mit ihrem Wagen von Weißbach kommend Richtung Saalfelden. Die Pinzgauerin musste verkehrsbedingt anhalten, woraufhin ein nachfolgender Autolenker (55) aus dem Pongau auf das Heck des PKW auffuhr. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug des 55-Jährigen gegen den Wagen eines 28-jährigen Salzburgers. Bei dem Unfall verletzten sich die Pinzgauerin und ihre beiden Kinder im Alter von zwei und vier unbestimmten Grades.

Auch Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Rettung brachte die Verletzten in das Krankenhaus St. Johann in Tirol. Den Pongauer brachte der Hubschrauber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Schwarzach. Den verletzten Salzburger brachte die Rettung ins Tauernklinikum Zell am See. Die B311 war für eine Stunde komplett gesperrt. Die Feuerwehr Saalfelden war mit 23 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Rettung war mit fünf Fahrzeugen, einem Rettungshubschrauber und zehn Rettungskräften sowie Notarzt am Unfallort. Das Ergebnis der Alkotests ergab, dass die Lenkerin und der Salzburger nicht alkoholisiert waren. Beim Pongauer war ein Alkoholtest nicht möglich, eine Blutuntersuchung ist ausständig