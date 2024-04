Brutaler Streit eskaliert: Frau verletzt Mann mit Messer

Veröffentlicht am 9. April 2024, 12:58 / ©5min.at

Beamte der Polizeiinspektion Leyserstraße wurden im Zuge ihrer Streifentätigkeit auf einen offensichtlich am Bein verletzten Mann aufmerksam. Zeitgleich wurden weitere Beamte des Stadtpolizeikommandos Rudolfsheim-Fünfhaus alarmiert, da eine Frau einen Mann in einem nahegelegenen Stiegenhaus mit einem Messer attackiert haben soll. Es konnte eruiert werden, dass es sich bei dem angetroffenen Mann um das Opfer handelt. Der 37-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Frau wurde festgenommen

An der Einsatzörtlichkeit konnte die 41-jährige Tatverdächtige, mit Staatsangehörigkeit Polen, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weiters konnte die mutmaßliche Tatwaffe in der Wohnung vorgefunden und sichergestellt werden. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung konnte eruiert werden, dass der Grund für den Vorfall eine verbale Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Bekannten gewesen sein soll. Weitere Erhebungen laufen.