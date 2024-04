Wilde Verfolgungsjagd: Fahrer rammt Streifenwagen in Wien

Ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachung konnte ein gestohlenes Kennzeichen an einem geparkten Fahrzeug im Bereich der Ottakringer Straße wahrnehmen und teilte dies der Polizei mit. An der Einsatzörtlichkeit konnten zwei Personen beim Einsteigen in das Fahrzeug durch die eintreffenden Beamten beobachtet werden. Trotz erkennbarem Blaulicht und deutlich wahrnehmbaren Aufforderungen, entfernten sich die Personen im Fahrzeug von der Örtlichkeit. In weiterer Folge beschleunigte der Fahrzeuglenker und versuchte sich der Anhaltung zu entziehen.

Rote Ampeln und Fußgänger ignoriert

Im Bereich mehrerer Kreuzungen überfuhr der Fahrzeuglenker mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit Stopp-Tafeln, rote Ampeln und fuhr entgegen mehrerer Einbahnstraßen. Im Bereich der Veronikagasse/Ottakringer Straße überfuhr der Fahrzeuglenker mit überhöhter Geschwindigkeit den dortigen Schutzweg, sodass mehrere Personen beiseite weichen mussten, um nicht erfasst zu werden. Im Bereich des Hernalser Gürtel fuhr der Fahrzeuglenker auf den Gehsteig, wo sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen befanden und folglich gefährdet wurden. Der derzeit noch unbekannte Beifahrer verließ daraufhin das Fahrzeug und flüchtete. Der Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, überfuhr im Bereich der Kreuzung Lerchenfelder Gürtel/Friedmanngasse das dortige Rotlicht und touchierte, nach abermaligem Befahren des Gehsteiges, das dortige Gebäude. Im Bereich der Schellhammergasse und im Bereich der Friedmanngasse kollidierte der Fahrzeuglenker mit zwei Fahrzeugen, wobei die jeweiligen Lenker, eine 56-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann, leicht verletzt wurden. Die 56-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Polizisten wurden verletzt

Der Fahrzeuglenker rammte weiters zwei Streifenwägen, die versuchten das Fahrzeug an der Weiterfahrt zu hindern, wobei eine Beamtin leicht verletzt wurde.

In weiterer Folge konnte das Fahrzeug durch einen Streifenwagen abgedrängt und zum Stillstand gebracht werden. Der 31-jährige Tatverdächtige Österreicher versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch angehalten und festgenommen werden. Im Zuge der heftigen Gegenwehr während der Festnahme wurde ein Beamter im Bereich der Hand sowie des Knies verletzt. Im Fahrzeug konnte Suchtmittel (vermutlich Cannabis) vorgefunden und sichergestellt werden. Die verletzten Beamten setzten ihren Dienst fort. Das betroffene Fahrzeug wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen laufen.