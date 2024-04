Villachs freie Seezugänge stehen bereits zur Verfügung

Die Stadt Villach hat bei der Adaptierung der Bäder nach der Winterpause kräftig Gas gegeben und stellt die freien Seezugänge bereits jetzt frühlingsfit zur Verfügung. „Auch wenn das aktuelle Wetter klimatechnisch bedenklich ist, wollen die Menschen die Natur und damit auch unsere freien Seezugänge bereits nützen und genießen. Wir haben uns für einen sanften Saisonstart entschieden“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Offizieller Saisonstart am 1. Mai

Die freien Seezugänge der Stadt Villach am Silbersee, Faaker See, Ossiacher See, Magdalenen See und Vassacher See sind bereit für die Badegäste. Katholnig: „Damit kann man, wenn man beispielsweise eine Radtour unternimmt, bereits einen Abstecher zu den freien Seezugängen miteinplanen. Die WC-Anlagen sind geöffnet, Duschen und auch die Buffets folgen.“ Der offizielle Saisonstart mit allen Anlagen ist für das Wochenende um den 1. Mai vorgesehen.