DÃ¶ner um 5 Euro: Klagenfurts Imbisse bieten leistbaren Snack fÃ¼r SchÃ¼ler

Die Inflation ließ auch die Preise für einen Döner stetig ansteigen. Eine Herausforderung für viele Schüler in Klagenfurt, die sich das Gericht gerne mal als Snack gönnen. „Wenn ich als Jugendvertreter meine Freunde frage, was man für sie ändern sollte, höre ich oft die Frage: ‚Warum kostet Döner 8 Euro?'“, erklärt Michael Griesser, Obmann des neuen Vereins „Education Network Carinthia“. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, der Kärntner Jugend eine spürbare Veränderung zu garantieren – und die erste davon soll der sogenannte „Dönerpakt“ sein.

Döner um 5 Euro – in Klagenfurt geht’s!

Geboten wird künftig ein möglichst flächendeckendes Angebot für Schüler in Klagenfurt, welches einen Döner um maximal 5 Euro garantiert. „Unsere Vereinsleitung hat in den letzten Tagen mit allen Klagenfurter Dönerläden verhandelt, um der Teuerung entgegenzuwirken, die schließlich die Jugendlichen am meisten zu spüren bekommen“, so Griesser weiter. Das Resultat: Insgesamt 27 Imbiss-Unternehmen in Klagenfurt nehmen an der neuen Aktion teil. Erkennbar sind diese am ausgehängten Angebot und der vom Verein ausgestellten Teilnahme-Urkunde. Los geht der Dönerpakt am kommenden Mittwoch, dem 10. April 2024 und endet voraussichtlich erst wieder mit Ende des Schuljahres.