L 76 Landecker Straße wieder für den Verkehr freigegeben

Ursache für die Arbeiten waren Hangbewegungen, die Auswirkungen auf die 110-kV-Leitung der TINETZ hatten. Um mögliche Schäden zu verhindern, wurden die Leiterseile der Stromleitung vom Mast getrennt. Dies geschah mittels Präzisionsschüssen in Zusammenarbeit mit der Polizei. Die Planung und Durchführung der Maßnahmen erfolgte in enger Abstimmung zwischen dem Land Tirol, der Bezirkshauptmannschaft Landeck, der TINETZ, der Stadtgemeinde Landeck und der Polizei. Das Einsatzgebiet wurde großräumig abgesichert, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Für die Zukunft plant die TINETZ den Bau eines Ersatz-Strommasts an einem gesicherten Alternativstandort. Die Stromversorgung bleibt währenddessen unbeeinträchtigt.