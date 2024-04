Tierschutzaktivisten protestieren am Villacher Nikolaiplatz

Veröffentlicht am 9. April 2024, 15:33 / ©5 Minuten

Am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch findet der Bundesbäuerinnentag in der Draustadt statt. Erstmals seit 2005 ist die Veranstaltung wieder in Kärnten und erwartet werden namhafte Gäste, wie Irene Neumann-Hartberger, Bundesbäuerin und Vizepräsidentin der österreichischen Landwirtschaftskammer, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger.

Tierschutzaktivisten starten zwei Protestaktionen

Dies nimmt der Verein gegen Tierfabriken (VGT) zum Anlass, um gleich zwei Protestaktionen zu starten. Die erste findet am heutigen Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr am Nikolaiplatz statt und richtet sich gegen Vollspaltenböden in der Schweinehaltung. Mit Kundgebungen, Flyern und Info-Plakaten machen sich die Tierschutzaktivisten für Stroh-Einstreu bei den Schweinen stark.

©5 Minuten | Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken am Nikolaiplatz. ©5 Minuten | Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken am Nikolaiplatz. ©5 Minuten | Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken am Nikolaiplatz. ©5 Minuten | Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken am Nikolaiplatz.

©5 Minuten |

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2024 um 16:33 Uhr aktualisiert