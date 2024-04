Jetzt sucht Österreich: Vermisster sorgt seit Monaten für Schlagzeilen

Veröffentlicht am 9. April 2024, 15:48 / ©privat/kk

Seit dem 19. Juni 2023 ist Roland Pölzl-Huemer verschwunden. Der 62-jährige Wiener, der an Demenz leidet, wurde zuletzt in einem Ferienhaus auf der Insel Krk in Kroatien gesehen. Seitdem gibt es keine Spur von ihm. Wir haben berichtet. Nun ist die Personenfahndung auch auf der Seite des Bundeskriminalamts Österreich zu finden. Jetzt sucht auch Österreich nach Roland.

Schon seit neun Monaten

“Als Familie haben wir mittlerweile versucht, Berge zu versetzten”, schildert sein Sohn gegenüber 5 Minuten im Juli 2023. Wir haben berichtet. Schon damals hat die Familie hinterfragt, ob Roland in Kärnten oder der Steiermark sein könnte: “Wenn Roland mit einem Auto mitgenommen wurde, könnte er in Kärnten oder in Graz sein. Wir sind verzweifelt und das wäre eine Möglichkeit”, meint die Ehefrau von Roland. Auch auf Österreich findet euch läuft die Suche seit ungefähr neun Monaten.

Hast du Roland gesehen? 61 Jahre alt

Mittlere Demenz

Wohnort: Wien

Weiße Harre, weißer Bart

Brille

Augenfehler rechts

Vermisst seit 19. Juni auf Krk Kontakt: +43 677 647 855 78 oder die Polizei

Quelle: Bundesministerium/Bundeskriminalamt Österreich