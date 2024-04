Klagenfurter Familienforum traf sich zum Austausch

Das Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen der Stadt Klagenfurt lud gemeinsam mit Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) am Dienstagvormittag, Mitglieder und Partner des Klagenfurter Familienforums zu einem Jahresauftaktstreffen ein. „Das Familienforum ist die ideale Plattform, um das Angebot in Klagenfurt stetig zu verbessern […]“, so Mochar in ihren Begrüßungsworten. Ebenfalls am Familienforum teilgenommen hat Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten): „Alle Organisationen des Familienforums tragen einen wesentlichen Teil dazu bei, dass die Stadt ein so hohes Angebot für Familien bietet, vielen Dank dafür!“

Drei Impulsvorträge

Beim ersten Netzwerktreffen gab es außerdem drei Impulsvorträge: Bernadette Kohlweis sprach über ihre Arbeit im Verein Wandelstern, der sich Eltern und Familien von Sternenkindern widmet. Yvonne Krivec stellte das Regionalbüro Kärnten des Gleichbehandlungsanwalts vor und Lisa Tschuschnig-Wascher von der FGM/C Koordinationsstelle Kärnten war ebenfalls unter den neuen Mitgliedern. Danach folgte ein gemeinsamer Austausch über aktuelle Themen und Vernetzung.