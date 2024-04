Kärntner SPÖ startete in den EU-Wahlkampf

Von 6. bis 9. Juni 2024 werden die Bürger der Europäischen Union wieder zu den Urnen gerufen und können mit ihrer Stimme die Besetzung des Europäischen Parlaments bestimmen. Als Kärntner SPÖ-Spitzenkandidatin geht – wie berichtet – Claudia Arpa ins Rennen. „Europa begegnet uns überall in Kärnten – sei es durch Förderungen oder Projekte, sei es durch den Wegfall der Roaming-Gebühren oder einer gemeinsamen Währung und eines gemeinsamen Wirtschaftsraums. Unsere Aufgabe muss es sein, dieses Europa zukunftsfähig zu gestalten, den Frieden zu sichern, den Wohlstand zu erhalten – und Europa ein Stück sozialer und gerechter zu machen, insbesondere für Kinder und Frauen“, findet die Bundesrätin.

Dreierteam geht für SPÖ Kärnten ins Rennen

Auch der Wolfsberger SJG-Vorsitzende Andreas Preiml präsentierte seine Vorstellungen von einem erfolgreichen Kärnten in Europa: „Wir wollen gemeinsam ein erfolgreiches Europa für unsere Kinder und Enkel schaffen, nachhaltig erfolgreich, egal ob in der Wirtschaft oder im Klimaschutz.“ Die Sittersdorferin Sabrina Winter, Amtsleiterin von St. Margareten im Rosental, vervollständigt das Dreierteam. Sie hat bereits berufliche Erfahrung in Brüssel gesammelt und möchte vor allem auf bestehende Ungerechtigkeiten in Europa hinweisen und dagegen ankämpfen: „Das beginnt bei der Beseitigung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern, betrifft mehr Frauen in Führungspositionen, aber auch grundsätzlich möchte ich die Zusammenarbeit der Regionen stärken.“ Im Rahmen der Kärnten Konferenz wurde auch der Antrag „Ein Europa der Menschen!“ einstimmig beschlossen.