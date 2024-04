Liebe ohne Grenzen: Brigitte (83) wollte ihren Mann noch einmal sehen

Auf der Palliativstation des Klinikums Vöcklabruck, wo sie umsorgt wurde, schickten sie einen Ruf zum Verein Rollende Engel. Brigitta (83) hat schon viel durchgemacht und kam vor fast drei Monaten ins Krankenhaus. Der Grund dafür: eine schweren Erkrankung.

Ihr Mann musste auch ins Krankenhaus

Ihr Zustand verschlechterte sich schnell. Es war so schlimm, dass die Familie kam und Abschied von ihr nahm. Doch Brigittas Mann war jeden Tag bei ihr. Seit 54 Jahren waren sie vereint. Er konnte sich nicht vorstellen, ohne sie zu sein. Jede Nacht saß er nun allein zu Hause, und die Stille um ihn herum machte ihm zu schaffen. Die Gedanken an seine Frau, was mit ihr geschehen könnte, machten ihn krank. So krank, dass er selbst ins Krankenhaus musste.

Eine Welle an Emotionen

Brigitta war 20 Kilometer entfernt in einem anderen Krankenhaus. Sie wollte ihn sehen, ihn fühlen, ihn trösten. Doch da kamen einige Fragen auf: Wie sollte das gehen? Deswegen wurde der Verein Rollende Engel gerufen, und zwei Tage später waren Judith und Florian, die ehrenamtlichen Wunscherfüller des Vereins, bereit, Brigittas Herzenswunsch zu erfüllen. Es war ein Moment voller Tränen und Freude, als sie Mann und Frau in einem extra dafür hergerichteten Raum im Krankenhaus Gmunden wieder zusammenführten. Die Blicke, die Umarmungen, die Küsse – es war eine Welle der Emotionen.