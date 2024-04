Ton und Talent: Bruckner-Show im Salzamt ab 10. April

Veröffentlicht am 9. April 2024, 18:21 / ©Stadt Linz

Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Fotoserie von Renate Billensteiner und ein Konzert von Annie Bloch, live bei der Eröffnung am 10. April um 19 Uhr. Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer wird die Eröffnung einleiten, betont die Bedeutung dieses Events als Beitrag zum Bruckner-Jubiläumsjahr. Annie Blochs Performance mit Truhenorgel & Loops ist auch am 12. und 13. April im Rahmen des STREAM Club Festivals zu erleben. Die Ausstellung läuft bis zum 3. Mai und hat erweiterte Öffnungszeiten am 12. und 13. April von 14 bis 19 Uhr sowie dienstags und mittwochs von 11.30 bis 14 Uhr und donnerstags und freitags bis 18 Uhr.