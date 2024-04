Schulhochbeet des CHS Villach wurde zum Leben erweckt

„Durch das praktische Arbeiten am Hochbeet erhalten die Schülerinnen und Schüler einen ganzheitlichen Einblick in den Prozess von der Pflanzung bis zum Wachstum der Kräuter. Dies fördert verantwortungsvolles Handeln für Mensch und Natur und vermittelt frühzeitig ein Bewusstsein für gesunde Ernährung, regionale Produkte und Nachhaltigkeit“, betont Julia Bogner, Fachvorständin für Ernährungswirtschaft am CHS Villach. Tatkräftig unterstützt wurde das Projekt von Wolfgang Tölderer, dem Gründer der Slow Food Gemeinschaft Seeboden.

©CHS Villach Die Schüler der 1. AMW bei der Arbeit.

Einblicke in die Welt der Kräuter

Neben praktischen Erfahrungen im Gartenbau bot das Projekt auch einen Workshop über Kräuter. Hier erfuhren die Schüler mehr über die Verwendung und gesundheitlichen Vorteile von spezifischen Essenzen in der Küche. Das Schulhochbeet wurde so nicht nur zum lebendigen Klassenzimmer, sondern auch zum Ort des Austauschs und der Gemeinschaft. In weiterer Folge sollen die Pflanzen gepflegt, geerntet und gemeinsam mit Gottfried Bachler, dem Obmann von Slow Food Kärnten in ein leckeres Menü verwandelt werden.