Villachs Sprachtalente zeigten ihr Können beim Fremdsprachen-Wettbewerb

Insgesamt 24 engagierte Kandidaten aus allen höheren Schulen der Stadt Villach traten am vergangenen Freitag beim 27. Fremdsprachenwettbewerb an, um sich wortgewandt in Mehrsprachigkeit zu messen. Es galt, in Englisch, Französisch, Italienisch und erstmals auch Spanisch einen Werbespot zu analysieren und sich mit einem Native-Speaker zu unterhalten.

©Stadt Villach/Bernhard Knaus

Wahre Sprachentalente

„Die Leistungen waren herausragend, die Kenntnisse der einzelnen Talente beeindruckend“, lobte Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Teilgenommen haben Schüler der HTL, der HAK, der KTS, dem CHS sowie den Gymnasien Perau und St. Martin. Im Anschluss wurde bei der „La Boum!“ – Gala mit Showacts, Tanz und Musik gefeiert.

Die Sieger Französisch Theo Steiner – BG / BRG St. Martin

Maya Dobernigg – Peraugymnasium Villach

Julia Steiner – Peraugymnasium Villach Englisch Norah Wohein – BG / BRG St. Martin

Christian Binter – Peraugymnasium Villach

Hana Suljic – Peraugymnasium Villach Italienisch Eduardo Kainz – Peraugymnasium Villach

Alina Rumpl – BG / BRG St. Martin

Lara Meister – Peraugymnasium Villach Spanisch Noah Sternig – KTS Villach

Paula Prugger – KTS Villach