Polizei gibt Antworten: Gab es heute eine Messerattacke im 10. Bezirk?

Veröffentlicht am 9. April 2024, 20:07

Die Nachricht verbreitete sich in den sozialen Medien und sorgte für Unruhe und Spekulationen. In einem Telefonat mit 5 Minuten klärte Polizeisprecher Matthias Schuster jedoch auf, dass die Behauptungen über eine Messerattacke nicht der Wahrheit entsprachen. „Sowas sind leider Fake-News die im Netz verbreitet werden“, so der Polizeisprecher gegenüber 5 Minuten.

Es handelte sich um einen verbalen Streit

„Es handelte sich um eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die außer Kontrolle geriet. Während des Streits hat einer der Männer einen Gegenstand ergriffen, kein Messer, und den anderen leicht an der Schulter verletzt. Der Täter wurde vorläufig festgenommen“, erklärte Schuster. Der Polizeisprecher gibt somit Entwarnung und