Heimsieg: Rotjacken punkten in der Finalserie

Das dritte Finalduell der win2day ICE Hockey League ging am Dienstagabend, dem 9. April 2024, in der ausverkauften Heidi-Horten-Arena über die Bühne. Pünktlich um 19.30 Uhr erfolgte der Anpfiff zu einem nervenzerreißenden Match zwischen den Rotjacken und den Mozartstädtern. Vier Minuten später sorgte Thomas Raffl, der Kapitän des EC Red Bull Salzburg, auch schon persönlich für den ersten Treffer des Abends. Er pfefferte den Puck direkt in die Maschen der Klagenfurter und sorgte für Ernüchterung bei den KAC-Fans. Diese schürte Troy Bourke nur noch, in dem er die Führung der Salzburger in der 17. Minute weiter ausbaute.

Gelingt den Rotjacken der Ausgleich?

Doch im zweiten Drittel schienen die Rotjacken aus ihrem Winterschlaf zu erwachen und schließlich bugsierte KAC-Stürmer Lukas Haudum die Scheibe direkt ins Netz der Bullen. Für endgültige Jubelrufe von der Zuschauertribüne sorgte zehn Minuten später Manuel Ganahl, der mit einem gekonnten Schlenker den Ausgleich für die Kärntner herbeiführte. Davon angespornt war auch der Führungstreffer nicht mehr weit: Jan Muršak erzielte in der 39. Minute das 3:2 zugunsten des KAC. Auch im letzten Drittel ließen die Klagenfurter den Salzburgern keine Chance. Als absolutes Sahnehäubchen erhöhte Johannes Bischofberger in der sprichwörtlich letzten Minute sogar noch auf 4:2. Damit holte sich der KAC den verdienten Sieg!