Maximal 17 Grad: Zur Wochenmitte kühlt es wieder ab

Veröffentlicht am 9. April 2024, 22:00 / ©Daniel Schöffmann

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel in Oberkärnten meist bedeckt und es ist auch mit etwas Regen zu rechnen. „Östlich von Villach bleibt es hingegen trocken und später am Tag kommt sogar kurz die Sonne zum Vorschein“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Auch wird es deutlich kühler als zuletzt. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 10 und 17 Grad.